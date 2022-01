Irpinia: secondo rogo doloso in poche ore, auto distrutta

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato a Sorbo Serpico. Le fiamme hanno completamente distrutto una Renault Megane, parcheggiata in via San Rocco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo. L'incendio potrebbe essere di origine dolosa. I militari stanno eseguendo gli accertamenti del caso. Appena 24 ore prima a Serino sono stati dati alle fiamme due camion di una ditta che commercia pellet e legna.