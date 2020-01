Una ragazza di 16 anni ha fatto perdere le sue tracce da questa mattina. La giovane non si è presentata a scuola e non ha fatto ritorno a casa. Si chiama Lidia Famiglietti ed è di Grottaminarda. Il papà ha lanciato un appello su Facebook per chiedere aiuto, nella speranza che qualcuno possa averla vista e quindi fornire informazioni utili alle ricerche. C'è ovviamente grande apprensione in famiglia e in tutta la Valle dell'Ufita. È subito scattata la mobilitazione in tutta la provincia di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA