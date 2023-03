Cisl Fp Irpinia-Sannio, eletto il nuovo segretario

La Cisl Fp Irpinia-Sannio ha un nuovo segretario generale. Massimo Imparato è stato eletto all'unanimità a margine del congresso provinciale che si è svolto oggi presso il Bel Sito Hotel di Manocalzati in provincia di Avellino.

«La Funzione pubblica vuole un'Italia unita ed eguale, nei diritti e nei doveri, perché solo se restiamo uniti ed eguali si può valorizzare al meglio il territorio. Parta dalle aree interne una grande alleanza tra il sindacato e le istituzioni locali, i movimenti, le associazioni e tutte le rappresentanze organizzate per contrastare il progetto di autonomia differenziata, garantire i livelli essenziali delle prestazioni ed eliminare il divario che c’è tra il Mezzogiorno e il resto del Paese». Così il leader nazionale della Cisl Funzione pubblica Maurizio Petriccioli ha concluso il congresso straordinario della federazione dell’Irpinia-Sannio.

Oltre a Massimo Imparato, come nuovo segretario generale, sono stati eletti Sonia Petrucciani e Walter Perillo come componenti della segreteria. A sua volta il Consiglio generale regionale ha proceduto ad integrare la segreteria della Campania, a seguito dell’uscita per raggiunti limiti di età di Pietro Antonacchio, eleggendo l'irpina Chiara Severino, che affiancherà il leader Lorenzo Medici e Caterina Otranto nel governo della struttura regionale.