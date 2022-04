Sei mesi agli arresti per aggressione alla ex, assolto perché il fatto non sussiste

Era accusato di aver inseguito la ex moglie in auto e di aver tentato di sfondare il portone dell’abitazione della donna. Con queste accuse era stato arrestato dai Carabinieri un 50enne di Prata Principato Ultra dopo la richiesta di aiuto della signora. Dopo un anno e mezzo, il Tribunale di Avellino ha assolto il 50enne, difeso dall’avvocato Claudio Frongillo.

Il penalista è riuscito a smantellare ogni addebito, ricostruendo i fatti contestati, sia relativamente all’azione specifica, sia ad altri episodi denunciati dall’ex moglie. Il 50enne era stato costretto a sei mesi di arresti domiciliari. Misura successivamente attenuata con il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il Tribunale di Avellino, che ha assolto l’uomo perché il fatto non sussiste, ha cancellato ogni provvedimento a carico del 50enne, come richiesto dall’avvocato Frongillo. Durante il processo è stato dunque accertato che non ci sono stati maltrattamenti nei confronti della donna.