Martedì 30 Luglio 2019, 11:06

Macabra scoperta a Senerchia, in Alta Irpinia. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella piscina di un'abitazione del centro. A ritrovare il cadavere è stato il proprietario della casa questa mattina, che subito ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Montella. Si tratta di un anziano che ancora non è stato identificato.Sono in corso accertamenti. Sotto choc la comunità. La notizia ha fatto il giro del paese in poco tempo.