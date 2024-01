Sequestrata carrozzeria e denunciato il titolare, operava senza autorizzazione

Sequestrata una carrozzeria a Monteforte Irpino e denunciato il titolare dal Nucleo Carabinieri Forestale. L'operazione ha evidenziato che l'officina operava senza la necessaria autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle proprie attività. Non solo. S

ono state riscontrate gravi irregolarità in merito allo smaltimento dei rifiuti generati dall'attività, con la presenza di rifiuti speciali, sia pericolosi che non, depositati in modo non conforme e privi di adeguato contratto di smaltimento con ditte specializzate.

Il titolare dell'officina è stato deferito all'autorità giudiziaria. Contestualmente al deferimento, è stato effettuato il sequestro dell'immobile e delle relative attrezzature, per un valore stimato complessivamente in circa 50.000 euro.