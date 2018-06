Martedì 5 Giugno 2018, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestro di bombole di gpl a Torre le Nocelle da parte della Guardia di Finanza. I militari hanno rinvenuto 815 kg di gpl, contenuti in 58 bombole, presso un negozio di ferramenta sito al centro del comune irpino. L’ispezione delle fiamme gialle ha evidenziato oltre all’incuria nella conservazione del pericoloso materiale, anche la mancanza del previsto “certificato prevenzione incendi” attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza necessari per detenere e maneggiare prodotti pericolosi ed infiammabili. Infatti, le bombole erano stoccate al piano terra di una palazzina di diversi piani ed alcune erano addirittura esposte ai diversi agenti atmosferici in quanto lasciate in una zona aperta.