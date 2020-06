Due capre tibetane sono state poste sotto sequestro dai carabinieri in quanto detenute in un allevamento di equini di Calabritto in assenza dei sistemi di identificazioni auricolari. La circostanza è emersa nell'ambito di controlli in materia di benessere, custodia e governo degli animali da parte dei carabinieri della stazione Forestale di Lioni che hanno multato il titolare dell'allevamento.

Le verifiche, eseguite con i militari della locale stazione e con l'ausilio di personale medico veterinario dell'Asl di Sant'Angelo dei Lombardi, hanno permesso di constatare la mancata presentazione della documentazione prevista per l'attività di allevamento e la mancata registrazione per la produzione e somministrazione di alimenti ad uso zootecnico. Inoltre è stata accertata la detenzione, in assenza dei sistemi di identificazioni auricolari, delle due capre tibetane che, dopo i prelievi ematici, sono state sottoposte a sequestro amministrativo e affidate in custodia al titolare dell'allevamento.

