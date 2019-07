Lunedì 22 Luglio 2019, 17:51

Sequestrati oltre 300 chili di pesce al mercato settimanale di Atripalda. Il blitz è stato compiuto dai carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi forestali. I prodotti ittici freschi erano stati messi in vendita sulle bancarelle della fiera senza le informazioni obbligatorie per il consumatore, con possibili rischi per le persone che li avrebbero mangiati. Sotto sequestro, inoltre, 28 bottiglie corrispondenti a 26 litri di alcool riportanti sigilli di Stato contraffatti. Per i venditori ambulanti è scattata una pesante sanzione.