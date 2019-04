Martedì 2 Aprile 2019, 20:47 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 20:52

Un fabbricato abusivo in cemento armato di ben 150 metri quadrati realizzato in una zona a rischio frana e sottoposta a vincolo idrogeologico. A scoprirlo i carabinieri in un fondo privato nel territorio di Montoro, nel corso di indagini mirate. All’esito delle verifiche, portate avanti insieme all'ufficio tecnico comunale, i militari hanno proceduto al sequestro della struttura ed a carico del proprietario dell’immobile e dell’esecutore dei lavori è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.