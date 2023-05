Sequestrato un quintale di carne pericolosa a bordo di un furgone sull'A16

Sequestrato un quintale di carne bovina trasportata a bordo di un mezzo con frigorifero malfunzionante ad una temperatura di oltre 26 gradi e in precarie condizioni igienico-sanitarie. Non solo. Il furgone era privo di copertura assicurativa. A finire nei guai un venditore partenopeo che è stato sanzionato per un ammontare di circa 5mila euro. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e la carne è stata requisita. Disposta l'immediata distruzione.

L'uomo è stato fermato nei pressi del casello di Baiano dagli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Avellino Est. I poliziotti, guidati dall'ispettore Oreste Bruno, hanno bloccato il conducente nel corso di verifiche di routine.

Nel corso del controllo hanno rinvenuto la merce (regolarmente tracciata), la cui qualità e genuinità erano state alterate per il mancato rispetto delle condizioni di trasporto. I funzionari dell'Asl, intervenuti sul posto, hanno disposto l'immediata distruzione della merce. La carne prodotta e confezionata nel Napoletano era destinata a un punto vendita di Forino.

Grazie all'operazione degli uomini dell'ispettore Bruno sono stati tolti dal mercato prodotti alimentari pericolosi per la salute dell'uomo.

Un'operazione eseguita a tutela dei cittadini. La Polizia stradale irpina è impegnata costantemente sulle strade di competenza in particolare l'autostrada A16.