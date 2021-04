L'Avellino prende quattro schiaffi dalla Ternana: 4-1 il finale

L'Avellino prende quattro schiaffi dalla Ternana. La capolista batte i lupi, secondi in classifica, per 4-1. Praticamente non c'è stata partita. I padroni di casa hanno dominato dall'inizio alla fine. Basti pensare che il gol della bandiera dei biancoverdi è arrivato solo al minuto 87 con Dossena.

L'Avellino ha subito rete dopo appena venti secondi. A quel punto è iniziato il calvario. Poi le altre marcature. Così la sequenza: Falletti 1’, Paghera 18’, Furlan 23’, Partipilo 66’. Per i lupi hanno pesato le tante assenze. Ma non è un alibi.

Netto a fine gara il mister biancoverde Piero Braglia: «Oggi siamo rimasti negli spogliatoi». La Ternana vola in serie B, i lupi sono attesi da un altro big match, quello di sabato prossimo contro il Bari, terzo dietro l'Avellino con quattro lunghezze di distanza.