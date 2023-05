Serino: attentato a rivendita tabacchi, trovati bossoli

Attentato ai danni di una tabaccheria di Serino. I carabinieri hanno rinvenuto dei bossoli su cui sono in corso accertamenti. I militari della Compagnia di Solofra hanno avviato le indagini per il danneggiamento del cancello d'ingresso e di alcuni vetri della tabaccheria. L'episodio è accaduto stanotte in via P. Roberto. Nel corso del sopralluogo eseguito nei pressi della rivendita, i carabinieri hanno dunque rinvenuto dei bossoli su cui sono in corso accertamenti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sempre nella notte è stata svaligiata una tabaccheria a Roccabascerana.