Bisarca distrutta dalle fiamme: si segue la pista dolosa

Una bisarca è stata distrutta dalle fiamme a Serino. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a spegnere il rogo che ha completamente distrutto la cabina del mezzo pesante. Due le squadre intervenute che hanno operato non senza difficoltà. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno raccolto già una serie di elementi. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’azione dolosa.