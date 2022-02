Serino, bruciate due auto nel cortile di un palazzo

Un incendio ha completamente distrutto due vetture a Serino. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per il rogo divampato questa notte intorno all'1,30. Le fiamme hanno completamente divorato una Fiat 500X e una Volkswagen Tiguan, parcheggiate nel cortile di un’abitazione di Via Ferrovia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Solofra. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. I militari hanno avviato le indagini. Si batte la pista del raid doloso in questa prima fase delle investigazioni.

