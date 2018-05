Serpente trovato in un garage, paura a Lioni

Mercoledì 30 Maggio 2018, 01:26 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 01:26

Un serpente si aggirava in un garage nel centro di Lioni, in un’abitazione in piazza Aldo Moro, nei pressi dell’ufficio postale. Tanta la paura nella famiglia che vive in quella casa. C’è voluto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per catturarlo. In paese è anche circolata voce che ci fosse un vero e proprio nido di rettili, ma i vigili che hanno perlustrato bene l’area non hanno trovato nulla. C’è pure chi sostiene che altri serpenti di questo tipo siano stati avvistati nella zona.L'esemplare di rettile recuperato è un cervone: vive in montagna, probabilmente è finito nel garage in mezzo alla legna. I vigili lo hanno riportato nel suo habitat naturale, in montagna e lì lo hanno rilasciato. Il cervone è un serpente innocuo, che vive al suolo, ma che è a suo agio anche sugli alberi, tra rocce e i muri.