CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 16 Marzo 2019, 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atti sessuali con una 14enne, rinviati a giudizio la madre della vittima e un 40enne polacco. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Avellino, Gilda Zarrella - al termine di una lunga camera di consiglio - ha rinviato a giudizio G.W. 40enne polacco da anni residente in Irpinia e la madre della minorenne, K.I. difesa dall'avvocato Peppino Brugnano del foro di Bologna.Il processo per i due, accusati di avere «con più azioni reiterate nel tempo» costretto la ragazzina a subire gli atti sessuali (relazione dalla quale è nata una bambina), inizierà il prossimo 16 luglio davanti al tribunale in composizione collegiale presieduto dal giudice Luigi Buono. La madre della minorenne, di origini romene ma da anni residente a Moschiano - è accusata di non avere impedito alla figlia di intraprendere una relazione con un uomo molto più grande della figlia (omessa vigilanza della minore e di non avere impedito il reato), nonostante dopo un po' di tempo si sia vista costretta a presentare un esposto denuncia nei confronti dell'uomo, per il quale il giudice per le udienze preliminari ha disposto il vaglio dell'istruttoria dibattimentale.