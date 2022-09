Sì del Comune, nì della Provincia. È il giorno del summit decisivo per l'organizzazione della settimana corta a scuola. Piazza del Popolo e Palazzo Caracciolo arrivano divise all'appuntamento con l'organizzazione del sistema. Ma stavolta non c'entrano le ormai note frizioni politiche. Se il Comune di Avellino si appresta a raccogliere il sì di tutti i plessi di sua competenza, asili elementari e medie, quasi con un plebiscito, per le scuole superiori di competenza della Provincia, il discorso è ben più complicato e prevale la frammentazione. Il punto della situazione, alla presenza di Air trasporti, dirigenti scolastici e Prefettura, sarà svolto dai due enti questo pomeriggio alle 17, nella sala «Grasso» di Palazzo Caracciolo.

Nel capoluogo, tutto lascia immaginare che il nuovo corso al quale lavora da oltre un mese l'assessore Giacobbe, e che vede nel sindaco Festa un convinto sostenitore possa partire già dalla prima campanella. Ovvero il prossimo 13 settembre. Anche se persiste qualche dubbio, visto che resta meno di un settimana per definire orari e ultimi aspetti. «Da quanto abbiamo appreso ancora in maniera non ufficiale - riferisce l'assessore avellinese le scuole di nostra competenza si sono pronunciate favorevolmente». Ma ecco invece l'altolà della Provincia, che arriva direttamente dal presidente, Rino Buonopane: «Tutto dipende dalla volontà degli organi collegiali scolastici. premette - Detto questo, per le secondarie, occorrono più considerazioni. Innanzitutto, il sistema sta in piedi se c'è un alto numero di istituti che aderiscono. Altrimenti, l'Air non può organizzare il servizio». E qui sta il problema legato alla frammentazione. «Rischiamo continua il presidente della Provincia che, invece di risolvere il problema, ne creiamo un altro. Perché una partenza a macchia di leopardo creerebbe il caos trasporti. Ad esempio evidenzia Avellino non può certo partire, per le superiori, senza Atripalda».

Ciò chiarito, Buonopane ricorda che «la Provincia sostiene il sistema della settimana corta, anche quale strumento per dare più tempo ai ragazzi, e non solo per i riscontri economici». Ma il presidente resta molto dubbioso: «Anche se non potrà ma se non potrà partire subito chiosa - certamente ne discuteremo ancora. Non dobbiamo dimostrare a tutti i costi di dover partire se non siamo pronti, possiamo farlo anche a gennaio o l'anno prossimo». Sempre per le secondarie, dal punto di vista della didattica, il problema si porrebbe in particolare per quegli istituti, come le scuole professionali, in cui gli studenti sono già sottoposti ad orari più lunghi. In questo caso, aggiungere un'altra ora al conto quotidiano potrebbe risultare particolarmente gravoso. Mentre nei licei prevale un orientamento più favorevole. Restano oggettivi, ovviamente, i molti vantaggi della settimana corta, già sperimentati con successo in altri territori, e quasi imposti dall'attuale frangente economico: i risparmi energetici e nel caso di Avellino - ambientali, su tutti. Il capoluogo, dunque, vorrebbe la svolta. ieri mattina, l'assessore Giacobbe ha incontrato anche i rappresentanti dei genitori.

Al centro del tavolo, la definizione della data di partenza del servizio di refezione scolastica in città. Si comincerà subito dopo le elezioni politiche, tra il 27 ed il 28 settembre. «Avevamo proposto di partire il 15 - spiega l'esponente della giunta Festa ma i genitori hanno preferito spostare l'avvio a fine mese. In ogni caso assicura - noi siamo pronti». Il servizio, dal punto di vista delle modalità di somministrazione dei pasti, non subirà modifiche rispetto all'anno scorso. Si utilizzeranno i refettori.

Quando alle iscrizioni, i rincari del 40 per cento sul costo del singolo pasto, secondo quanto riferisce il Comune, non starebbero determinando un calo della domanda: finora ci sono 700 iscritti a fronte dei 1200 che, col sistema a regime, vengono registrati ogni anno. Il termine per aderire è in scadenza. Ma per poter ottenere concretamente la somministrazione dei pasti a scuola bisogna accreditare i soldi sul proprio conto.