Venerdì 17 Maggio 2019, 12:23

Banda del buco in azione ad Ariano Irpino. I malviventi hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di località Palazzisi sfondando un muro dell’edificio che ospita la scuola materna e quella elementare. Ma per i ladri è andata male. L’allarme che è subito scattato ha fatto arrivare sul posto in una manciata di minuti la polizia. La banda è stata costretta alla fuga a mani vuote. Si pensa all’azione di almeno cinque persone. I danni sono importanti. Gli agenti hanno avviato le indagini.