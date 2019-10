Prosegue l'azione degli sgomberi delle case popolari di proprietà del Comune di Avellino avviata questa mattina. Coordinate dagli agenti della polizia municipale, le operazioni stanno interessando vari quartieri periferici della città, da rione Mazzini a Valle, passando per rione Parco. E non mancano casi eclatanti di abusivismo come a rione Mazzini dove un uomo ha inizialmente occupato abusivamente un alloggio per poi subaffittarlo, mettendo in campo, quindi, un doppio illecito. A rione Parco, invece, una coppia aveva inscenato un finto divorzio per mantenere l'alloggio in questione e riuscire a prenderne addirittura un altro. © RIPRODUZIONE RISERVATA