Lunedì 16 Aprile 2018, 02:29

Scompare per diverse ore dal paese, viene ritrovato a tarda sera in aperta campagna. Paura a Gesualdo nella serata di ieri per la sorte di un ragazzo di 12 anni del posto. Frequenta la prima media e si è allontanato per cinque ore. Il ragazzino era scomparso allontanandosi dal campetto dove giocava al calcio. Sempre accanto il fido cane pastore tedesco, si è diretto verso il corso d’acqua alle porte del paese.Solo a tarda sera i carabinieri e i volontari che hanno svolto una vasta battuta nelle campagne, l’hanno ritrovato: era sulle sponde del fiume Fredane. Il ragazzino sta bene.