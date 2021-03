Si alza dal letto e trova la moglie impiccata, paese sotto choc

Si è alzato dal letto e ha trovato la moglie impiccata. La tragedia si è consumata in una casa del centro storico di Gesualdo. E’ stato il marito della donna, una 60enne, a lanciare l’allarme e chiedere aiuto ai soccorritori, quando ha trovato la moglie in un’altra stanza. Sul posto i carabinieri e il medico legale, incaricato dalla Procura della Repubblica di Benevento, che ha confermato il suicidio. Il male di vivere colpisce ancora in Irpinia che in una settimana ha registrato tre casi. Choc a Gesualdo per quanto accaduto.

