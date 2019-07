Venerdì 19 Luglio 2019, 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiama alla redazione di una testata giornalistica per annunciare gesti autolesionistici. Tensione alle stelle a Grottaminarda. I carabinieri per alcune ore hanno cercato di convincere un uomo di 52 anni ad aprire la porta ed essere sottoposto alle cure dei sanitari. I militari sono intervenuti presso un’abitazione nelle campagne dove il 52enne si era barricato nella propria camera da letto minacciando gesti estremi. Nonostante una lunga ed estenuante trattativa portata avanti dal negoziatore del Comando provinciale dei carabinieri di Avellino, l’uomo non ha desistito. Di qui la decisione, di forzare la porta ed entrare insieme ai sanitari.