Paura per una donna rimasta ferita durante un'escursione in Irpinia. Si è reso necessario a Bagnoli Irpino l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania Nella tarda mattinata di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato per una persona infortunata in località Fiumara di Tannera. L’allarme è stato lanciato dalla guida capogruppo degli escursionisti direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che ha poi comunicato la situazione al 118. Immediatamente le squadre di soccorso si sono recate in zona ed hanno individuato una persona con infortunio ad un arto inferiore. La donna è stata soccorsa dai sanitari e dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e, dopo essere stata stabilizzata è stata imbarellata e trasportata fino all’ambulanza, come da prassi. Sul posto in supporto anche la Polizia Municipale di Bagnoli Irpino. © RIPRODUZIONE RISERVATA