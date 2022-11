Si finge postino e ruba collana e 2mila euro a un'anziana: arrestato

Finto postino raggira un’anziana di Castelvetere sul Calore e le sottrae duemila euro e una catenina d’oro. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotte dai Carabinieri hanno permesso di risalire ai malfattori. In manette sono finiti un giovane di 22 anni e un uomo di 65, entrambi napoletani. Nei loro confronti i Carabinieri del Compagnia di Montella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Avellino. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia presentata dalla vittima. Grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e le testimonianze raccolte, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare i responsabili. Uno dei due spacciandosi per postino dopo aver telefonato alla vittima avvisandola che sarebbe passato un addetto delle Poste per consegnare un pacco destinato al nipote. Così sono riusciti a sottrarle il denaro e la collanina.