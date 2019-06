CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Giugno 2019, 08:13

Palo della metro leggera inclinato. È allarme. Ora i pali fanno anche paura. Il completamento della Metropolitana leggera resta una chimera. Nel frattempo, un nuovo caso riaccende con forza la polemica sui 400 piloni disseminati in tutta la città. Nessun progresso dal confronto svoltosi l'altro giorno tra gli uffici comunali e l'impresa esecutrice. Intanto, da via Circumvallazione, s'alza un grido d'allarme che è già rimbalzato fino a Piazza del Popolo.Un commerciante della zona ha allertato l'ente circa le condizioni, visibilmente poco sicure, di uno dei grandi pali interrati negli anni scorsi sui marciapiede. Non a caso, il Comune sarebbe in procinto di avviare una ricognizione, con tanto di sopralluoghi, sull'intera infrastruttura, ancora bloccata dalla mancata realizzazione dell'ultimo 5 per cento dei lavori, e da un decennio al centro di vibranti polemiche.Si partirebbe proprio dalle condizioni dei piloni e dalla verifica dei grandi basamenti cubici, detti plinti, da 2 metri per due, previsti dal progetto. Sono indispensabili per assicurarne staticità e sicurezza.