Domenica 23 Giugno 2019, 12:15

Si è lasciato cadere dal tetto della casa, proprio come aveva fatto la sua mamma circa 7 mesi fa. Un volo disperato, di dieci metri, forse per ricongiungersi all'unico punto di riferimento della sua vita, alla mamma che gli aveva fatto anche da padre, che lo amava, lo accudiva, lo curava, conosceva i suoi problemi psicologici, una donna che lo aveva cresciuto sola tra mille avversità, che aveva cercato di essere forte e risoluta, poi però aveva mollato, rimanendo imprigionata nei labirinti intricati della sua mente fino a lanciarsi giù dal tetto. Chissà quante volte questo ragazzo di 28 anni, da anni in cura per depressione e disturbi bipolari, avrà pensato al volo della sua mamma. Quante volte nel suo pensiero si è riavvolto il nastro di quella scena?Sembrava che avesse superato la perdita, era solo un'illusione. Rimasto solo, i nonni paterni si occupavano di lui, andava a pranzo e a cena a casa loro. Purtroppo neppure l'affetto dei nonni è bastato a farlo sentire meno solo. Fortunatamente i fili dove si stendono i panni hanno attutito il colpo: il giovane a seguito della caduta ha riportato fratture a livello del bacino, per fortuna non ha riportato danni cerebrali, è vigile.