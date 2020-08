Si lancia dalla finestra del bagno, 72enne di Avellino muore sul colpo. Dramma in via Terminio, nel centro del capoluogo irpino. Un anziano ha deciso di farla finita compiendo un salto nel vuoto dal terzo piano del suo appartamento. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte del personale del 118 giunto prontamente sul posto. Sono intervenuti anche gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino e i caschi bianchi della Polizia municipale. Si cerca di capire quali siano state le cause che hanno spinto l'uomo a compiere l'insano gesto.

