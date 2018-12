Domenica 23 Dicembre 2018, 20:23

Un ragazzo di 26 anni si è lanciato dal ponte di via Ferriera nel cuore di Avellino. Le sue condizioni sono gravi. L'insano gesto è stato compiuto nel pomeriggio, mentre in zona c'era tanta gente e auto in fila per lo shopping di Natale. Sotto choc i residenti di questa parte della città e le persone presenti in quel momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero e le forze dell'ordine.