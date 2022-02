Uomo di 60 anni si lancia dal viadotto della strada panoramica: morto

Il male di vivere uccide ancora Irpinia. Un altro suicidio nel giro di pochi giorni. E' accaduto ad Ariano Irpino. Un 60enne del posto si è lanciato giù dal viadotto della strada panoramica. È successo in Via Maddalena. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari. Alcune associazioni sollecitano l'installazione di protezioni per evitare altri episodi del genere. Sono numerosi i suicidi che si sono verificati anche di recente.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Torino, si lancia nel vuoto dal nono piano: morta 37enne incinta di 9... IL GIALLO Suicidio a Salerno, bancario si lancia dal viadotto Gatto: il... ROMA Roma, si lancia dalla finestra durante una perquisizione in casa:...