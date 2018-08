Martedì 28 Agosto 2018, 19:03

Ritrovato sano e salvo un cercatore di funghi di 70 anni della provincia di Salerno. Si era perso nei boschi del Monte Terminio. L'anziano ha lanciato l'allarme con il suo telefono cellulare. Alle immediate ricerche hanno partecipato i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Avellino, quelli della stazione di Serino e della stazione forestale di Bagnoli Irpino, personale della Protezione civile di Serino nonché i vigili del fuoco di Avellino. Proprio i caschi rossi, con l'intervento di un elicottero, hanno intercettato e poi recuperato in una zona impervia il 70enne che non ha riportato conseguenze.