Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 12:15

Un'intera notte di ricerche poi il lieto fine. I vigili del fuoco di Avellino, dalla tarda serata di ieri, sono stati impegnati sulla montagna di Cervinara, in località Piano Gregorio, per la ricerca di una donna di 61 anni che intenta a cercare funghi con il marito ed il figlio, non riusciva a ritornare al punto di partenza. Impegnata una squadra di terra, il nucleo Tas (topografia applicata al soccorso), ed in mattinata anche l'elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano. La donna è stata ritrovata intorno alle 9 di questa mattina È stata individuata da una persona esperta del luogo, ed è stata trasportata presso l'ospedale Rummo di Benevento per le cure del caso.