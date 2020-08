Ferragosto di paura per due escursionisti che si sono persi sull'Altopiano del Laceno. Sono stati trovati dopo ore di ricerche da parte dei militari della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino. Le loro condizioni di salute sono buone. Per loro solo grande spavento. Sull'Altopiano sono arrivate due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. I due escursionisti avevano lanciato l'allarme ai numeri di emergenza. Immediate sono scattate le operazioni di ricerca. Dopo qualche ora la situazione è stata risolta positivamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA