Venerdì 17 Agosto 2018, 17:04

Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche dei due cercatori di funghi della provincia di Salerno che questa mattina hanno perso l'orientamento dopo essersi inoltrati nei boschi del Monte Terminio. I due dispersi, entrambi di 60 anni, hanno lanciato l'allarme con il loro telefono cellulare. Alle immediate ricerche, coordinate dai carabinieri della centrale operativa del comando provinciale di Avellino, hanno partecipato i carabinieri della stazione di Serino con quelli della locale stazione forestale, personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Montella nonché i Vigili del Fuoco di Avellino. Quest'ultimi, con l'intervento di un elicottero, hanno intercettato e recuperato in zona impervia i due dispersi e il loro cane. Non hanno riportato conseguenze.