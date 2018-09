Venerdì 14 Settembre 2018, 17:30

Si ribalta con l'auto, 35enne si salva per miracolo ma viene denunciato. I carabinieri, intervenuti durante la notte sul luogo dell'indicente a Ospedaletto d'Alpinolo, hanno chiesto all'uomo di sottoporsi all'alcoltest per l'evidente sintomatologia che presentava. A carico del 35enne è pertanto scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e il ritiro della patente di guida.