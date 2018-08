Lunedì 27 Agosto 2018, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ribalta con l'auto all'interno della galleria di Solofra lungo il raccordo Avellino-Salerno. Paura questo pomeriggio per una ragazza alla guida di una Fiat Panda. L'utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, si è capovolta. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La giovane, che ha riportato leggere ferite, è stata trasportata all'ospedale "Landolfi" di Solofra. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura. Il traffico è rimasto bloccato in direzione di Avellino.