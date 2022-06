Si ribalta con l'auto, paura nel centro di Avellino

Sbanda e si ribalta in via Circumvallazione, nel centro di Avellino, a pochi passi da una nota pizzeria. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo È stato tirato fuori dai vigili del fuoco. Sono stati gli altri automobilisti ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo alla guida della vettura abbia urtato un'altra macchina per poi perdere il controllo e ribaltarsi. Lievi ferite per l'uomo alla guida.

