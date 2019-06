Sabato 8 Giugno 2019, 17:33

Ancora un grave incidente stradale sull'Ofantina. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta nel territorio del comune di Conza Della Campania per il sinistro che ha visto coinvolta la motrice di un tir, che è sbandata e si ribaltata. Il conducente, un uomo di 62 anni originario di Ravello, è rimasto ferito. È stato trasportato presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi. Per il recupero e la messa su strada del pesante automezzo si è reso necessario far intervenire in supporto l'autogru dalla sede del Comando di via Zigarelli. Pesanti i disagi per il traffico.