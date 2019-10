Martedì 1 Ottobre 2019, 14:59

Tragedia nei campi in provincia di Avellino. A Castelfranci, in contrada Vallicelli, un 75enne del posto mentre effettuava lavori nel proprio fondo agricolo, con molta probabilità a causa della pendenza, ha perso il controllo del trattore che si è ribaltato. Nulla da fare per l'anziano, schiacciato dalla macchina agricola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella e I soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto.