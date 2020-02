Due ministri allo stabilimento di Valle Ufita, si rilancia la produzione di bus in Irpinia. Luigi Di Maio rilancia – nel corso della sua visita presso lo stabilimento di valle Ufita della Industria Italiana Autobus – l’impegno del Governo, orientato non solo a favorire il definitivo decollo del progetto di polo unico nazionale di produzione degli autobus ma, pure, di contribuire all’apertura di nuovi mercati per assicurare una stabilità produttiva ed occupazionale.Il rilancio produttivo e occupazionale della fabbrica irpina sono al centro dell’impegno dell’attuale ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. “Siamo in un’azienda – dice – che è nuovamente produttiva grazie al lavoro che il ministro Di Maio ha fatto allo sviluppo economico. I due ministri erano accompagnati dal sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia e dal deputato Luigi Maraia. Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA