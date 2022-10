Si schianta con l'auto contro il guardrail del raccordo Avellino-Salerno, in ospedale

Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guardrail sia con la parte anteriore, sia con il retrotreno della sua vettura. Il conducente di una macchina che stava percorrendo il raccordo autostradale Avellino-Salerno è finito all’ospedale Moscati. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale irpino per liberare l’uomo dall’abitacolo e mettere in sicurezza il tratto del raccordo dove è avvenuto il sinistro. L’impatto è avvenuto nel territorio del comune dei Cesinali. Si sono registrati rallentamenti nel corso delle operazioni di recupero del ferito e di messa in sicurezza della strada.