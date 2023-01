Si schianta con la sua Mercedes contro un furgone sulla statale 90 bis. A perdere la vita Aurelio Paoletta, 60enne di Casalbore, fruttivendolo. L'uomo è deceduto all'ospedale poche ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata dell'altro ieri intorno alle 8.30 nel territorio di Paduli in provincia di Benevento lungo la strada che collega il Sannio con la Puglia. Aurelio Paoletta era alla guida della sua Mercedes e procedeva in direzione Buonalbergo. All'improvviso l'impatto frontale con un furgone bianco che marciava in direzione opposta. Nel violento scontro ad avere la peggio proprio il 60enne irpino.

Trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Benevento, Aurelio Paoletta è stato sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici necessari. Purtroppo, la situazione è peggiorata dopo poche ore. Nel pomeriggio la tragica notizia. Il cuore di Aurelio Paoletta ha cessato di battere. La salma dell'uomo, che si trova nella sala morgue del nosocomio beneventano, è stata sottoposta a sequestro. Sul decesso è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Benevento (titolare è il sostituto procuratore Chiara Maria Marcaccio). Domani l'autopsia. L'incarico affidato al medico legale Giovanni Zotti. è stato disposto per domani.



L'esame necroscopico potrà chiarire le cause del decesso. Si cerca di capire se il decesso sia avvenuto come conseguenza delle ferite riportate in seguito al sinistro o per altre cause. Secondo alcune testimonianze, che sono al vaglio degli investigatori, Aurelio Paoletta sarebbe sceso anche dalla sua auto chiedendo le condizioni di salute dell'altro conducente. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto a distanza di poche ore. Nel pomeriggio la drammatica notizia che ha gettato nello sconforto i familiari. Sul luogo del sinistro sono stati eseguiti tutti i rilievi per ricostruire la dinamica. Ai carabinieri della Compagnia di Benevento il compito di stabilire la sequenza del sinistro. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Sulle auto verranno eseguiti ulteriori accertamenti. Aurelio Paoletta era una persona molto conosciuta e amata a Casalbore e nei vicini comuni del Sannio. Faceva il fruttivendolo. Aveva un'attività nel borgo irpino.

Una tradizione di famiglia portata avanti con passione. La sua tragica scomparsa ha scioccato parenti, amici e tutta la sua comunità. Lo piange anche la comunità di Buonalbergo. In tanti si sono stretti al dolore della famiglia. «Commerciante noto e storico. Ha portato avanti l'attività del suo papà. Aurelio Paoletta era una persona perbene e molto stimata. Era un simbolo per Casalbore. Una persona molto buona. Siamo tutti addolorati. Siamo vicini alla famiglia». È quanto dichiara il sindaco Raffaele Fabiano che sta dando tutto il suo supporto ai familiari. Cordoglio e solidarietà sui social da amici e conoscenti. Intanto, si attendono le decisioni della Procura. Solo dopo l'esame necroscopico la salma potrà essere liberata e giungere a Casalbore per l'ultimo saluto.