Venerdì 6 Settembre 2019, 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si schianta con la sua auto contro le vetture in sosta e resta incastrato nell'abitacolo. È accaduto nel centro di Monteforte Irpino. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per estrarre il 45enne dalle lamiere contorte della macchina. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo è stato messo in sicurezza. Disagi per il traffico nel centro di Monteforte Irpino. Ancora da accettare le cause che hanno provocato il sinistro.