Domenica 11 Agosto 2019, 11:39

Centauro in gravissime condizioni dopo un tremendo impatto. È successo a Chiusano San Domenico. Un 60enne del posto ha perso il controllo della sua Vespa, impattando contro un’auto in sosta. Per le ferite riportate, il 60enne è stato ricoverato con prognosi riservata all’ospedale Moscati di Avellino. A trasportarlo un'ambulanza del 118. I sanitari hanno subito constatato la gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, anche per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Eseguiti tutti i rilievi del caso per tentare di avere un quadro completo di quanto accaduto.