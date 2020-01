Una donna di 73 anni ha perso la vita in un tragico schianto che si è verificato in tarda mattinata lungo la strada nazionale di collegamento tra Monteforte Irpino e Mugnano del Cardinale. La vettura è andata a schiantarsi contro un muro, dopo aver sbandato per cause che sono in corso di accertamento. Inutili i tentativi di soccorso per l’anziana da parte dei sanitari del 118. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per permettere i rilievi da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano e l’esame del medico legale sul corpo della donna. © RIPRODUZIONE RISERVATA