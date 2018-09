Martedì 18 Settembre 2018, 17:19

Drogato in sella a una moto provoca un incidente con un'auto. Responsabile un ventenne di Sirignano. Sono stati i carabinieri della compagnia di Baiano a scoprirlo, insospettiti dallo stato psicofisico del centauro. All'esame tossicologico il giovane è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e il ritiro della patente di guida.