Sabato 3 Novembre 2018, 14:40

Due giovani versano in gravi condizioni dopo essere rimasti coinvolti in un incidente. Intorno alle due la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sulla SP368, all'incrocio con via San Francesco, per estrarre i due ragazzi bloccati nell'auto. La vettura dopo aver sbandato ha finito la sua corsa contro il muro di recinzione del Santuario di San Francesco A Folloni. I due ragazzi a bordo del veicolo, di 23 e 18 anni, sono stati trasportati presso l'ospedale di Avellino.