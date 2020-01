Si stacca plafoniera nella scuola dell'infanzia: bimba ferita in Irpinia

Paura in una scuola dell'infanzia di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel corso della pausa pranzo si è staccata una parte di una plafoniera dal soffitto dell'aula. Una piccola allieva è stata colpita fortunatamente solo di striscio. La bambina ha riportato leggere ferite. È stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale Frangipane. Dopo le cure e gli accertamenti è stata dimessa. Il sindaco, Mario Marandino, ha subito provveduto a chiudere il plesso scolastico fino al prossimo martedì per consentire la verifica di tutti i corpi illuminanti e la messa in sicurezza.

