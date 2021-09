Covid-19 in Irpinia, morto in ospedale un 76enne

Si torna a morire per Covid-19 in provincia di Avellino. All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino è deceduto un paziente di 76 anni, residente a Taurasi, che era ricoverato nell’Area Covid del nosocomio della città del Tricolle. Si tratta del secondo decesso che si registra in Irpinia in questo mese di settembre. Una settimana fa la morte di un anziano di 82 anni di Monteforte Irpino all’ospedale “Moscati” di Avellino. Il paziente era ricoverato nell’unità operativa di Malattie Infettive da qualche giorno. Poi il quadro clinico è precipitato, fino al tragico epilogo.