Si torna a morire per Covid in Irpinia, non ce l'ha fatta un 74enne di Cervinara

Si torna a morire di Covid-19 negli ospedali irpini. È deceduto nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda Moscati, un paziente di 74 anni di Cervinara (Avellino), ricoverato dal 3 maggio e in terapia intensiva dall’11. Nella giornata di ieri è stato dimesso un paziente di Sirignano (Avellino), ricoverato in Medicina d’Urgenza Covid. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati risultano al momento ricoverati 55 pazienti: 5 in terapia intensiva, 20 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 5 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 5 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 20 nel plesso ospedaliero di Solofra.